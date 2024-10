Messina, Basile in Commissione sulle dimissioni del Cda di Amam: “troppi veleni”

StrettoWeb

Sono ore di fibrillazione per il sindaco Federico Basile a causa delle dimissioni dell’intero Cda di Amam, la società che gestisce l’acqua nel territorio di Messina. In una commissione convocata per discutere della questione, il primo cittadino conferma la linea: “prendo atto delle dimissioni della Presidente e dell’intero Consiglio di Amministrazione di AMAM, comprendendone le ragioni, e le accetto con l’auspicio che questa scelta possa contribuire a sottrarre l’azienda dalle strumentalizzazioni politiche e mediatiche cui è stata sottoposta negli ultimi tempi”.

“Il clima di sospetto e di veleni che si era venuto a creare non giova certamente alla città, che ora più che mai – conclude il Sindaco – ha bisogno di guardare avanti e proseguire nel percorso di superamento della crisi idrica”.

