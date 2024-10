Il Messina si allena nel parcheggio, ma col Comune è guerra: “Modica ci accusa, perché non parla delle figuracce del club?”

StrettoWeb

Guerra aperta tra l’Acr Messina e il Comune siciliano. A scatenarlo, le parole ieri di Modica, che ha chiamato in causa l’ente in merito alla situazione campi. La squadra, infatti, nei giorni scorsi si è allenata nel parcheggio dello stadio “Franco Scoglio”. Un’assurdità, una vergogna, che va ad aggiungersi a quelle del club tra risultati e figuracce di varia natura. Per questo, il Consigliere del gruppo misto Cosimo Oteri ha deciso di intervenire sulla vicenda con una nota.

“Il sottoscritto consigliere comunale del Gruppo Misto Cosimo Oteri,

PREMESSO:

che fa piacere che l’allenatore dell’ACR Messina Giacomo Modica si sia ripreso dai problemi di salute che recentemente lo avevano spinto a rassegnare delle dimissioni irrevocabili; che alla luce della grave situazione vissuta dalla squadra e forse nel tentativo di mascherare gli scarsi risultati sportivi raggiunti finora Modica preferisce puntare il dito contro l’amministrazione Basile invece che contro il presidente Sciotto; che finora Modica non ha detto una parola rispetto all’inesistente campagna acquisti della società o sulle figuracce che le giovanili continuano ad accumulare quando sono in trasferta a causa del numero insufficiente di giocatori in campo;

CONSIDERATO:

che i risultati squadra che allena non sono quelli che ci si aspettava a inizio stagione; che appare strano che Modica attacchi in maniera pesante, con frasi sulle quali non si può sorvolare, la società e l’amministrazione Basile; che è evidente che da parte della società mancano programmazione e progettazione a lungo termine, portando così molti tifosi ad abbandonare momentaneamente lo stadio; che non è chiaro quali siano le responsabilità in merito al risultato sportivo e il ruolo svolto dall’esecutivo Basile in questo contesto;

RITENUTO CHE:

sempre che il Comune abbia delle responsabilità e che queste ultime non debbano essere cercate altrove e considerato anche l’ACR Messina deve una somma considerevole a Palazzo Zanca per l’utilizzo dello stadio, l’assessore Finocchiaro e il sindaco Basile debbano dare delle risposte chiare ed esaustive non solo ai tifiosi ma anche all’intera città in merito alle accuse dell’allenatore Modica,

INTERROGA:

i destinatari dell’interrogazione per sapere:

Quali responsabilità abbia l’amministrazione Basile sui risultati dell’ACR Messina;

Se l’ACR Messina è in regola con pagamenti e, nel caso non fosse così, come mai, stando a quanto appreso dalla stampa, si è permesso che negli ultimi anni la società accumulasse un debito di centinaia di migliaia di euro. Si rimane in attesa di cortese risposta ai sensi di legge”.

