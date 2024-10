Messina, oltre 500 studenti al Welcome Day di UniMe

StrettoWeb

Oltre 500 ragazzi e ragazze hanno affollato il Cortile del Rettorato in occasione del Welcome Day di UniMe dedicato alle matricole, alla socializzazione e alla scoperta dei servizi offerti dall’Università peloritana. L’evento è stato inaugurato dal benvenuto ai neo studenti da parte del Rettore, prof.ssa Giovanna Spatari. Moderati dalla prof.ssa Cinzia Ingratoci (Delegata alla Promozione e sviluppo dell’offerta formativa sul territorio), sono intervenuti, inoltre, il prof. Antonino Germanà (Prorettore ai Servizi agli studenti), la Prof.ssa Candida Milone (Prorettrice alla Didattica), la prof.ssa Maria Grazia Sindoni (Prorettrice ai Percorsi interculturali e plurilinguismo) e la studentessa Nadia Di Maria (Componente del Senato Accademico).

Le parole di Spatari

“Oggi – ha esordito Spatari– è un giorno di festa, UniMe ha aperto le sue porte alle matricole che sono il presente ed il futuro di questa Università. Sono particolarmente felice che siano presenti moltissimi nuovi studenti poiché con loro e grazie a loro l’Ateneo è più bello. Faremo di tutto per rendere il vostro viaggio entusiasmante e ricco di esperienze – ha continuato rivolgendosi direttamente alle matricole -. Desidero ringraziare tutti coloro i quali hanno profuso il loro prezioso impegno per la realizzazione di questa iniziata che vi permette di conoscere i servizi di cui potrete beneficiare durante il percorso insieme a noi”.

Gli interventi

“Associandomi al benvenuto della Rettrice – ha detto il prof. Germanà – auguro a tutte le matricole presenti che questo sia solo l’inizio di una meravigliosa avventura che possa rendervi felici e spalancarvi la via per un radioso futuro. Saremo al vostro fianco durante tutto il cammino”.

“Dovete intraprendere questo viaggio – ha aggiunto la prof.ssa Milone – con un bagaglio leggero pieno solamente della fiducia in voi stessi. Sono certa che riuscirete a ritagliarvi molte soddisfazioni che vi accompagneranno per tutto il resto della vostra vita”.

“Welcome non significa solamente benvenuto, ma anche attesi con gioia. Siamo felici – ha dichiarato la prof.ssa Sindoni – che abbiate scelto UniMe per il vostro percorso accademico. Studiare è un privilegio di cui non tutti, a causa di conflitti, guerre, religione, etnia e altro ancora, possono godere. Perciò anche quando vi sembrerà difficile cercate di non mollare perché i vostri sforzi emergeranno. L’Università è anche un luogo inclusivo dove poter fare conoscenze ed esperienze importanti”.

“In qualità di Rappresentante studentesca – ha commentato la Componente del Senato Accademico – rivolgo un in bocca al lupo a tutte le matricole. Vi esorto a vivere l’Università a 360 gradi sfruttando tutte le possibilità concesse. Ne vale davvero la pena”.

A conclusione degli interventi, il Coro d’Ateneo, diretto dai Maestri Umberto e Giulio Arena, ha eseguito alcuni brani musicali sul palco. Le matricole hanno potuto visitare i gazebo informativi per scoprire tutte le opportunità offerte dall’Università di Messina. È stata allestita, inoltre, una mostra di cimeli e computer storici promossa dal Retro Computing Museum di Messina, un’associazione che contribuisce alla divulgazione del patrimonio informatico e alla preservazione delle console per il retrogaming.

La serata è stata arricchita dal Welcome Party a cura delle Associazioni studentesche, con la partecipazione della radio di Ateneo UniVersoMe, di DJ e gruppi musicali che hanno ulteriormente animato la festa.

