Messina, il 21 ottobre la presentazione di “Poros – il passaggio”: il XII canto dell’Odissea in lingua siciliana

StrettoWeb

Si terrà lunedì 21 ottobre alle 10.30 presso la Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele di Messina la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo “πόρος Poros – il passaggio”, il XII canto dell’Odissea in lingua siciliana.

Lo spettacolo, una coproduzione dell’associazione culturale ARB e del Teatro Vittorio Emanuele con il patrocinio dell’AUCLIS (associazioni unite per la cultura e la lingua siciliana), andrà in scena alla Sala Laudamo sabato 26 ottobre alle 21.00 e domenica 27 ottobre alle 18.00 e alle 20.00

Interverranno alla conferenza stampa il Commissario straordinario dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele Orazio Miloro, il sovrintendente Gianfranco Scoglio, il presidente dell’associazione ARB Davide Liotta ed il regista Vincenzo Tripodo. Previsto un intervento da remoto di Aurelio La Torre, dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri e coordinatore di AUCLIS.

Lo spettacolo, con la regia di Vincenzo Tripodo e la traduzione direttamente dal greco al siciliano, vuol riportare l’epos di Omero alla dimensione orale da cui nasce, in uno scambio di tradizione tra gli aedi greci e i cuntisti siciliani. Omero nel canto affronta il passaggio di Ulisse nello Stretto di Messina, a contatto con mostri e divinità marine. Per noi che viviamo sullo Stretto è fondamentale ricollegarlo ai miti e trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza del passato. La traduzione della professoressa Rosa Gazzara Siciliano utilizza la nostra lingua madre in tutta la sua potenza rievocativa, restituendo al siciliano quella dignità che spesso traduzioni cinematografiche e televisive hanno mortificato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.