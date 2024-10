Melito Porto Salvo, comune in dissesto: le dure richieste della Corte dei Conti contro l’amministrazione Meduri

StrettoWeb

Guai per l’amministrazione comunale dell’ex sindaco di Melito Porto Salvo, Giuseppe Meduri, e per i revisori dei conti (Eleonora Teresa Iozzo e Gerardo Ciconte) in merito al dissesto comunale dichiarato nel successivamente 2020. La Corte dei Conti va giù duro: “la compagine amministrativa ha avuto un atteggiamento di contrasto rispetto alle osservazioni della minoranza e della corte dei conti. Tutti i componenti con le loro deliberazioni, hanno aggravato una situazione economica già complessa e che tutti sapevano grazie a tre esposti”. I bilanci del comune a cui la Corte dei Conti fa riferimento sono degli anni 2016, 2017, 2018, 2019.

Ecco le richieste della Corte dei Conti:

Giuseppe Meduri , già sindaco, per 10 anni non candidabile e pena pecuniaria di 55.778 euro.

, già sindaco, per 10 anni non candidabile e pena pecuniaria di 55.778 euro. Concetta Patrizia Crea , già assessore, richiesta di una pena pecuniaria di 15.298 euro.

, già assessore, richiesta di una pena pecuniaria di 15.298 euro. Domenico Marcianò , già assessore, richiesta di una pena pecuniaria di 30.677 euro.

, già assessore, richiesta di una pena pecuniaria di 30.677 euro. Emma Toscano , già assessore, richiesta di una pena pecuniaria di 12.549 euro

, già assessore, richiesta di una pena pecuniaria di 12.549 euro Maria Apollonia Bruni , già assessore, richiesta di una pena pecuniaria di 25.099 euro

, già assessore, richiesta di una pena pecuniaria di 25.099 euro Rocco Vincenzo De Pietro , già assessore, richiesta di una pena pecuniaria di 12.549 euro

, già assessore, richiesta di una pena pecuniaria di 12.549 euro Fabiana Cuzzucoli , già consigliere comunale, richiesta di una pena pecuniaria di 5.578 euro

, già consigliere comunale, richiesta di una pena pecuniaria di 5.578 euro Ylenia Maria Zappia , già consigliere comunale, richiesta di una pena pecuniaria di 780 euro

, già consigliere comunale, richiesta di una pena pecuniaria di 780 euro Paolo Scrivo , già consigliere comunale, richiesta di una pena pecuniaria di 800 euro

, già consigliere comunale, richiesta di una pena pecuniaria di 800 euro Carmelina Rita Nucera , richiesta di una pena pecuniaria di 25.100 euro

, richiesta di una pena pecuniaria di 25.100 euro Eleonora Teresa Iozzo , già revisore dei conti, richiesta di una pena pecuniaria di 19.087 euro

, già revisore dei conti, richiesta di una pena pecuniaria di 19.087 euro Gerardo Ciconte, già revisore dei conti, richiesta di una pena pecuniaria di 19.747 euro

La discussione del giudizio è in programma il prossimo 6 novembre alle 12:30.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.