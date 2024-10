Mediterranean Life, l’Assessore Malara spiega i motivi del “no” al progetto. Confermata apertura

StrettoWeb

Sull’incontro per il Mediterranean Life tra Comune di Reggio Calabria e imprenditore Falduto arriva anche la nota stampa dell’Amministrazione, con le parole dell’Assessore con deleghe alle Politiche e ai programmi di pianificazione urbana e sostenibile Paolo Malara. Presenti all’incontro, oltre a lui, l’assessore con delega ai Lavori Pubblici e Grandi Opere, Francesco Costantino, la segretaria comunale, Antonia Criaco, il dirigente del settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Francesco Minutolo.

Malara spiega i motivi del “no” all’imprenditore per il progetto. “L’incontro – ha detto Malara – aveva l’obiettivo di ascoltare i rappresentanti della società per confermare la disponibilità nei confronti di un possibile intervento proposto da un privato in accordo con l’Amministrazione comunale. È stato evidenziato che l’intervento a suo tempo proposto non ha la possibilità di essere preso in considerazione perché la conferenza preliminare di servizi, svoltasi nel 2019, ha dato esito negativo“.

Tuttavia, come anticipato questa mattina su StrettoWeb, rimane una porticina aperta per il futuro, anche in virtù di un verbale che il Comune dovrà redigere per lasciare un’apertura a nuovi ed eventuali confronti. “Si tratta perciò di ripartire – ha aggiunto l’assessore all’Urbanistica – con una proposta concordata e condivisa con l’Amministrazione comunale che tenga conto dei giusti interessi privati, in una visione coerente con gli obiettivi di sviluppo del territorio definiti, che tenga conto di attività imprenditoriali capaci di trasformare il territorio comunale, in un nuovo assetto, condiviso, dell’ambito in cui si interviene e in relazione con la città, proposta, che va formulata nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in cui l’interesse pubblico sia salvaguardato”.

