Mediterranean Life, possibile svolta? C’è una buona notizia: fissato incontro Falduto-Comune

StrettoWeb

Dopo l’immobilismo di questi anni, è già una notizia, anche una buona notizia. Non sappiamo se sia la svolta, ma sicuramente è un primo passo. Il riferimento è al Mediterranean Life e alla convocazione di Falduto a Palazzo San Giorgio per un incontro e confronto sul progetto. Ad annunciarlo è lo stesso imprenditore. “Un passo concreto per Mediterranean Life? Siamo felici di annunciare che, dopo anni di impegno, Mediterranean Life è pronto a fare un passo avanti! Abbiamo ricevuto la convocazione per un incontro ufficiale il prossimo 29 ottobre alle 16:00, presso Palazzo San Giorgio, dove discuteremo del progetto insieme al Segretario Generale, all’Assessore alla Pianificazione Urbana Architetto Paolo Malara, all’Assessore ai Lavori Pubblici Ingegnere Francesco Costantino, e al Dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune. Ringraziamo l’amministrazione comunale per l’attenzione e l’interesse verso questo progetto di grande valore per il nostro territorio”, si legge.

“Questa riunione rappresenta un’importante occasione di confronto per definire una visione comune che valorizzi il potenziale strategico ed occupazionale di Mediterranean Life, un progetto che mira a creare nuove opportunità per la nostra città e i suoi cittadini”. Tanti i ringraziamenti dell’Architetto ad alcuni esponenti politici e media locali “Un ringraziamento speciale va anche al Presidente della Commissione di Vigilanza e Garanzia, Consigliere Massimo Ripepi, e a tutti i Consiglieri comunali e Assessori di minoranza e maggioranza che ci hanno sempre incoraggiato ad andare avanti. Siamo grati anche alle testate Stretto Web, City Now, RTV, Gazzetta del Sud, Calabria Live e a tutti coloro che continuano a sostenere e dare voce al nostro progetto”.

E poi conclude: “Questo incontro non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una collaborazione che potrà portare a un reale cambiamento. Parteciperemo con entusiasmo e la massima disponibilità all’ascolto, consapevoli che solo unendo le forze potremo costruire una città più forte e dinamica. Mediterranean Life è più vicino che mai a diventare realtà!”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.