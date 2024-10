Martone, torna la famosa Sagra della Castagna

StrettoWeb

Anche quest’anno Martone è pronta a dedicare un weekend interamente alle castagne. Si svolgerà infatti il 26 e 27 ottobre la storica Sagra della Castagna, evento ormai conosciuto anche fuori regione e che negli ultimi anni ha fatto arrivare migliaia di appassionati. Tutto grazie ad un allestimento sempre più curato e coreografico che anche per l’edizione 2024, farà immergere i visitatori quasi in un bosco incantato, ricreato con attenzione e passione nel centro storico.

Le parole del vicesindaco

“Stiamo definendo il programma e le ultime novità per questa edizione, Siamo sicuri che anche quest’anno Martone sarà invasa da tanti visitatori che trascorreranno almeno una giornata diversa, conosceranno il nostro borgo e le sue tante peculiarità. Grazie agli uffici comunali, alla Pro Loco e ai volontari che collaborano per la buona riuscita della manifestazione. Siamo tutti chiamati a contribuire alla Sagra”. Questa l’analisi di Daniele Loccisano, vicesindaco del paese della locride e impegnato in prima linea con i tanti volontari.

Certamente le caldarroste saranno le vere protagoniste, ma Martone si farà come sempre conoscere anche per le sue tante specialità enogastronomiche. A partire dal baccalà, già protagonista di un evento estivo, proseguendo con le zeppole, il vino locale, i dolci alle castagne, la salsiccia locale e tante altre prelibatezze. Passeggiando si potranno ammirare vie e scorci di panorama che riporteranno alle tradizioni calabresi o semplicemente bere in una delle tante fontane in cui sgorga l’acqua di Crini, considerata una delle migliori della Calabria.

Sabato 26 ottobre previsto in Piazza Vittorio Emanuele lo spettacolo della Ottopiù Streetband, gruppo musicale nato a Strongoli (KR), su iniziativa di Ciro Vincenzo D’Alò e oggi apprezzato in eventi nazionali. Il genere proposto è un connubio di generi musicali (funk, samba, musica orientale e balcanica) rivisitati con un tocco di originalità negli arrangiamenti e suonati in modo itinerante e coinvolgente.

Domenica 27 ottobre l’a.s.d. Sudtrek organizza una camminata denominata “Le Pietre du Monaceju” con partenza alle 9:30 dalla località “Quattro Strade” per poi concludersi nel pomeriggio nel centro storico di Martone. Luogo dove nel tardo pomeriggio sarà presente il gruppo folk Nd’Arranciamu, che allieterà i visitatori con uno spettacolo itinerante e coinvolgente di musica tradizionale popolare, un vero invito a ballare una classica tarantella tra una zeppola, un bicchiere di buon vino e le immancabili caldarroste.

Due giorni quindi di Sagra della Castagna ma anche di tradizioni ed enogastronomia che renderanno Martone ancora più accogliente e visitata. L’iniziativa è cofinanziata dal Bando del Turismo delle Radici e da un contributo della Legge Regionale n. 13/1985.

