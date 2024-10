Manifestazione pro-Palestina, guerriglia al corteo di Roma: cariche della polizia dopo il lancio di bottiglie e bombe carta | FOTO

StrettoWeb

Sono migliaia i manifestanti pro Palestina che si sono ritrovati a Roma per partecipare al corteo nazionale di piazzale Ostiense. L’evento era stato vietato dalla questura per questioni di ordine pubblico. In testa lo striscione con su scritto “Palestina e Libano unite: fermiamo il genocidio con la resistenza”. Dopo una lunga trattativa con le forze dell’ordine è partito il corteo ma, sin da subito, sono scoppiati dei furiosi disordini.

Tre feriti negli scontri, un poliziotto colpito alle gambe

Almeno tre i ragazzi rimasti feriti durante gli scontri tra manifestanti pro Palestina e le forze dell’Ordine a Roma. Tra loro anche una ragazza: tutti avevano ferite alla testa con perdita di sangue. Un poliziotto è stato invece colpito alle gambe.

Guerriglia a Roma

Lanci di bottiglie e oggetti vari contro le camionette delle forze dell’ordine che bloccano via Ostiense a Roma. Petardi e fumogeni da parte dei manifestanti. Le forze dell’ordine si stanno difendendo con gli scudi e hanno tirato numerosi lacrimogeni e idranti.

