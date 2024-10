Maltempo Reggio Calabria, voragine a pochi metri dal Corso Garibaldi: le auto ‘affondano’ | VIDEO

StrettoWeb

Il maltempo che ha investito Reggio Calabria in queste ore sta provocando seri danni al manto stradale. Disagi riscontrati in diverse zone della città, compreso il centro storico. Nel video in calce all’articolo, realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, è possibile vedere una vera e propria voragine in via Valentino, una delle traverse del Corso Garibaldi.

Nella via, molto trafficata, le macchine sono costrette a passarci sopra, aggravando la situazione del manto stradale. Quel che è peggio, è che, come mostrato nel video, i mezzi finiscono per ‘affondare’ rischiando di riportare seri danni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.