Reggio Calabria, piove dentro lo Scatolone: campo allagato, rinviata Aleandre-Alan | FOTO e VIDEO

Il Maltempo a Reggio Calabria crea importanti disagi allo sport cittadino. Nel pomeriggio odierno è stata rinviata la partita fra ASD Aleandre Basket e ASD Alan Basket a causa dell’allagamento dello Scatolone. La struttura sportiva, intitolata alla memoria di Piero Viola, indimenticabile istituzione della pallacanestro reggina, presenta evidenti problemi alla copertura in quanto, con le prime piogge stagionali, l’acqua si è riversata all’interno allagando il campo.

Come testimoniato da foto e video presenti nell’articolo, l’unica cosa che rimbalza sono le gocce di pioggia sul terreno, di certo non il pallone. Ennesimo “airball”, per usare un termine cestistico, dell’Amministrazione dopo annunci in pompa magna che portano, è il caso di dirlo, a un buco nell’acqua.

