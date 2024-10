Maltempo a Reggio Calabria, un residente di Fossato Jonico: “sommersi da terra e massi, viviamo nella paura”

StrettoWeb

A causa delle violente piogge che hanno colpito Reggio Calabria e in generale tutta la Calabria in queste ore, sono tanti i danni che si registrano in varie zone della Regione. Un lettore di StrettoWeb, ci ha inviato una segnalazione da Fossato Jonico di Montebello, in provincia di Reggio Calabria, dove la pioggia ha creato parecchi danni.

Il lettore indignato ci scrive: “salve redazione, sono un cittadino residente in Fossato Jonico di Montebello Jonico, purtroppo dopo questa forte pioggia la zona e completamente devastata da terra e massi. La gente da due giorni sta aspettando che qualcuno dal comune si facesse vivo ma nulla, almeno qualcuno che libera le strade dal fango. Viviamo nella paura mi affido a voi redazione per denunciare questa situazione perché il comune si svegliasse e cominciasse a fare qualcosa”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.