Maltempo Reggio Calabria, la ramanzina di Marcianò (Lega) e la mancata prevenzione alle catastrofi

“Ma perché non si fa la pulizia dei corsi d’acqua, periodicamente non vengono tagliate le piante e la vegetazione che infesta i torrenti e i rivi?”. Se lo domanda il componente del comitato provinciale della Lega Michele Marcianó “preoccupato dei danni registrati dopo il recente maltempo che non è più ordinario ma, sempre più spesso, catastrofico”.

“Non riesco a capire perché in questa città non vengono fatti gli interventi di ordinaria amministrazione per rendere meno disastrosa la portata dell’acqua che si abbatte sui nostri territori – afferma Marcianó – Gallico, Catona ma tantissime periferie della città, puntualmente, registrano gravi danni per la mancata pulizia di ponti e torrenti dove si accumulano legnami, foglie e tanto altro impedendo all’acqua piovana di defluire. Sicuramente, alla base di tutti questi smottamenti, vi è l’incapacità dell’attuale Amministrazione di programmare a lunga scadenza interventi che possono prevenire eventi nefasti”.

Il componente della Lega precisa anche che “quando in città si abbattono forti temporali, numerose strade e piazze finiscono sott’acqua, molte vie diventano impraticabili e il sistema delle caditoie e dei tombini va in tilt causando allagamenti anche di negozi, abitazioni, garage e cantine”. “Va assolutamente programmata una pulizia periodica delle caditoie e dei pozzetti della rete fognaria molto spesso ostruiti – conclude Marcianò -. Solo così possiamo gestire queste piogge intense che mettono in ginocchio Reggio e i suoi cittadini”.

