Maltempo, a Reggio Calabria gravissimo blackout nella zona Sud della città | LIVE

Un blackout elettrico è in corso in questi minuti nella zona sud di Reggio Calabria a causa del forte maltempo che sta colpendo la città. Non è ancora chiaro quale sia il guasto e cosa sia successo, ma dalle 10:15 circa la corrente elettrica è saltata in un’estesa area lasciando migliaia di residenti al buio.

L’Enel informa gli utenti che segnalano il guasto, che il problema persisterà almeno fino alle ore 14. Una situazione molto seria, quindi che sta provocando gravi disagi per la carenza di servizi essenziali quali internet, e maggior ragione in un contesto di emergenza.

