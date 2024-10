Maltempo, messinese e catanese in ginocchio: piogge torrenziali senza sosta da giorni, in una notte tutta l’acqua di un anno | DATI

StrettoWeb

La Sicilia è stata colpita questa notte da forte maltempo con violenti nubifragi che hanno innescato alluvioni lampo in particolare tra il Catanese e Messinese dove le piogge torrenziali hanno trasformato le strade in fiumi in piena. Le condizioni di instabilità continueranno ad interessare la Sicilia anche nelle prossime ore.

Questa notte ci sono stati in Sicilia forti temporali persistenti e auto-rigeneranti nei settori orientali dell’isola, tra l’Etna e i Peloritani, nella stessa area già flagellata dalle piogge torrenziali di ieri. Queste piogge alluvionali hanno provocato, e stanno provocando ancora, gravi disagi sul territorio. I treni sulla linea orientale sono paralizzati, con ritardi enormi. Difficoltà al transito anche sull’A18 Messina-Catania. Diffusi gli allagamenti.

