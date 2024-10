Maltempo, il Messina Street Food Fest riparte domani

StrettoWeb

Le avverse condizioni meteo della giornata di oggi, sabato 19 ottobre, hanno imposto uno stop al Messina Street Food Fest, ma il village del gusto di piazza Cairoli, gli show cooking, la musica live e l’intrattenimento a tema Circus riprenderanno domani, domenica 20 ottobre, secondo il programma già fissato.

“Nostro malgrado- spiega Alberto Palella, amministratore unico di Eventivamente e patron dell’evento- abbiamo dovuto sospendere la manifestazione per ragioni di sicurezza, in virtù dell’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale e in osservanza della successiva ordinanza sindacale che, vieta le manifestazioni all’aperto in casi, come quello di oggi, di fenomeni atmosferici particolarmente intensi. Ma siamo pronti a ripartire alla grande domani, con la riapertura del food village e dunque delle 53 casette, ma anche con gli show cooking e tutti gli spettacoli e l’intrattenimento previsti. Siamo certi che il pubblico non vede l’ora di tornare a mangiare e divertirsi insieme a noi, come ha dimostrato nelle prime due giornate, prima dell’arrivo del temporale”.

Il programma di domani a piazza Cairoli

Il food village con le 53 casette del gusto sarà aperto dalle 11.00 all’01.00.

Gli show cooking

Alle 12.00 gli Ambasciatori del Gusto Francesco Arena, che farà degustare “Dal buio alla luce” pancake salato al nero di seppia, maionese alla curcuma, scaglie di nocciole dei Nebrodi, Pasquale Caliri, con “Non chiamatela Russa. Insalata di ricciola” e Lillo Freni che darà spazio ad un “Amarcord gelato”. I vini saranno di Tenute Cinquanta.

Alle 19.00 uno show cooking a quattro mani, con Giuseppe Geraci, del ristorante Modì di Torregrotta e il vincitore del fortunato programma abbinato al Messina Street Food Fest, “Messintavola”, in onda su RTP, che presenteranno “Ceviche di ricciola”. Il piatto sarà accompagnato dal “gelato all’avocado salato” di Gabriele Fiumara, vincitore SIGEP gelato d’oro 2024.

Alle 21.00 è previsto il live dell’altro chef stellate della manifestazione. Si tratta di Nino Ferreri, una stella Michelin del ristorante Limu di Bagheria (PA), che proporrà il piatto “Sento il mare dentro una conchiglia”. Ad arricchire la proposta il “gelato al cetriolino” dei docenti dell’IIS Antonello Nino Iannazzo e Giuseppe Porco. I vini abbinati per questi due ultimi show cooking saranno di Tenute Vasari.

Gli spettacoli

Dalle 11.30 alle 15.00 dj set selezione musicale con Santino Villari

dalle 11.45 alle 12.45 Parata e spettacolo trampolieri a cura della Compagnia Joculares

dalle 13.45 alle 14.45 Parata e spettacolo trampolieri a cura della Compagnia Joculares

18.00 Spettacolo della compagnia dei Joculares – Kami “Spettacolo del fuoco”

dalle 18.00 alle 21.00 Dj set selezione musicale con Santino Villari

19.15 Replica spettacolo della compagnia dei Joculares – Kami “Spettacolo del fuoco” | Arena

21.00 Live band – I Camurria

23.00 Premiazioni Street Fooders più graditi edizione 2024

dalle 23.45 alle 01.00 Dj set selezione musicale a cura Santino Villari

