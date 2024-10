Maltempo Reggio Calabria, la denuncia di don Zampaglione: “Masella è in ginocchio, spero nell’intervento delle istituzioni”

StrettoWeb

Il maltempo che ha colpito l’area dello Stretto ha creato tanti danni anche in provincia. In un video sui social, don Giovanni Zampaglione, ha denunciato delle situazioni insostenibili: “Masella è in ginocchio. Il temporale di ieri ha rovinato le strade, c’è una situazione triste. Il paese è invaso da melma e detriti. Poco fa, lungo la strada che porta al paese ho rischiato di ammazzarmi”, rimarca don Zampaglione.

“Le parole sono inutili, qui servono fatti ed un intervento chiaro delle istituzioni. Tanti i problemi: a Montebello manca la luce da due giorni, altre situazioni di disagio si registrano a Fossato”, conclude don Zampaglione.

