Maltempo in Calabria: Vigili del fuoco raggiungono con il gommone una cascina isolata

I Vigili del Fuoco in località Persicaro a San Pietro Lametino, hanno risalito il torrente con il gommone per raggiungere una cascina isolata adibita ad allevamento di bestiame dove fortunatamente nessuna persona è stata trovata all’interno come invece si pensava all’inizio. Da ulteriori verifiche ed accertamenti le persone, tra cui una anziana signora, sono riuscite ad abbandonare la cascina spostandosi in zona sicura prima che la strada fosse interrotta da smottamenti ed alberi a causa del forte maltempo.

