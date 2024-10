Maltempo in Calabria: a Catanzaro attivato il COC

StrettoWeb

La Protezione Civile ha diramato il bollettino che comunica il “superamento soglie eventi in corso”. In altre parole, le condizioni meteo peggiorano. Per i Comuni interessati, tra i quali il Capoluogo di regione, il livello raggiunto è il 2, che significa “probabilità media” di frane e inondazioni nelle aree esposte a tale rischio. “In caso di evento – si legge nel bollettino – sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone”.

“Pertanto si raccomanda la massima prudenza; si raccomanda di evitare spostamenti inutili e ogni altro comportamento che possa mettere a rischio la propria incolumità”.

Attivo il numero dei Vigili Urbani per le segnalazioni di Protezione Civile, da ieri operativo il COC

Così come nelle analoghe circostanze verificatesi in passato, in coincidenza di eventi meteo particolarmente avversi, è attiva per ogni genere di segnalazione di protezione civile la linea telefonica del Comando di Polizia Locale al numero 0961-881188.

A Palazzo De Nobili, intanto, è attivo e operativo già dal pomeriggio di ieri il COC, Centro Operativo Comunale composto da funzionari e tecnici che ha il compito di supportare il sindaco e gli organi politici nella gestione dell’emergenza e nella presa delle decisioni legate all’emergenza stessa.

