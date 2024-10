Maltempo in Calabria: Bper stanzia 100 milioni per famiglie e imprese

StrettoWeb

Bper Banca stanzia un plafond di 100 milioni di euro per sostenere famiglie e imprese che hanno subito gravi danni provocati dagli allagamenti dei giorni scorsi in Calabria. “A disposizione – è detto in un comunicato dell’istituto – c’è una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari: fino a 50 mila euro per i privati e 1 milione di euro per le piccole e medie imprese, di durata fino a 60 mesi, a condizioni dedicate. Inoltre, Bper si rende disponibile ad esaminare le richieste di sospensione dei finanziamenti, in accordo con le misure governative che verranno eventualmente attuate al riguardo”. “Bper vuole dimostrare – dichiara Il responsabile della Direzione regionale Calabria Sicilia della Banca Giuseppe La Boria – il proprio sostegno per le famiglie e le imprese che nelle ultime ore hanno subito ingenti danni dovuti al maltempo. Le recenti e abbondanti alluvioni hanno seriamente compromesso la sicurezza di un importante numero di abitazioni e la produttività di molte aziende. Il plafond messo a disposizione dal nostro Istituto – aggiunge La Boria – vuole essere un aiuto concreto affinché si torni a una situazione di normalità“.

