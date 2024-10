Maltempo, a Messina pesante alluvione: disastro sui Peloritani | LIVE

StrettoWeb

Messina torna a vivere l’incubo alluvione, 15 anni dopo il disastro del 1° ottobre 2009. Anche oggi, come allora, il centro città è colpito soltanto marginalmente dai forti temporali che stanno invece flagellando i Peloritani, dallo Jonio al Tirreno, con fenomeni auto rigeneranti che rendono invisibile la Sicilia dalla Calabria sin dalle prime ore del mattino. Gli accumuli pluviometrici sono impressionanti, con picchi di 250mm proprio sui Monti Peloritani.

I dati sono ancora parziali, perchè sta continuando a diluviare, ma fino al momento sono caduti 243mm di pioggia alla Casa degli Alpini, 186mm a Fiumedinisi, 172mm ad Allume, 170mm ad Alì, 155mm a Monforte San Giorgio, 151mm a Pizzo Rosarello, 139mm a Torregrotta, 136mm a Gualtieri Sicaminò, 127mm a Pace del Mela, 124mm a Itala, 119mm a Rometta e a San Pier Niceto, 118mm al Monte Craparo, 106mm ad Altolia, 99mm a Venetico, 91mm a Santo Stefano di Briga, 85mm a Saponara, 84mm a Pezzolo, 73mm a Giampilieri, 68mm a Pagliara, 60mm a Santa Lucia del Mela, 51mm a Guidari, 47mm a Calvaruso, 45mm a Cumia, 24mm a Messina Centro. Ma purtroppo sta continuando a diluviare.

Messina “vista” da Reggio Calabria: è avvolta dal cumulonembo senza sosta dalla notte:

Ecco la mappa con le precipitazioni delle ultime ore:

Situazione critica sui territori: torrenti in piena, è un disastro

I sottopassi di Galati S. Anna e di Primo Molino a Bordonaro, oltre alle zone di Larderia e Zafferia sono invasi dall’acqua. Anche nella zona Nord ci sono tombini otturati, strade e marciapiedi allagati per il mancato deflusso della pioggia. Disagi per tombini otturati anche in via Sciascia, a San Licandro, e acqua alta davanti a un supermercato di viale Regina Elena. Disagi, ancora, sulla via Garibaldi. Forti precipitazioni si sono registrate questa mattina sulla riviera jonica, a Santa Teresa di Riva, con allagamenti consistenti sul lungomare e nel quartiere Baracca.

Il sindaco di Fiumedinisi, Giovanni De Luca, ha avvertito: “Nubifragio in atto su tutto il territorio. Non effettuare spostamenti se non strettamente necessari o urgenti. Ancora in atto il nubifragio che dalle prime ore della serata di ieri ha interessato il nostro territorio e la riviera ionica messinese. Il torrente Fiumedinisi è in piena. La strada provinciale 27 verso Nizza di Sicilia è transitabile con molti detriti sulla carreggiata. La strada intercomunale (rettilineo) è allagata. Si invita a non effettuare spostamenti se non strettamente necessari o urgenti. Purtroppo il sistema di allerta meteo della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della protezione civile non è stato efficace, in quanto queste condizioni meteo non sono evidentemente da allerta gialla“.

Il Comune di Nizza di Sicilia ha comunicato: “A causa delle avverse condizioni meteorologiche, si consiglia vivamente di rimanere in casa e di uscire solo se strettamente necessario. Si informa inoltre che il sottopasso per la SP27 è attualmente allagato e pertanto impraticabile. Si prega di prestare massima attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità competenti per la propria sicurezza“.

Esondato il Torrente Fiumedinisi a Nizza di Sicilia.

