Ritrovata in Germania la 17enne scomparsa da Maierato: il motivo dell’allontanamento

StrettoWeb

Arriva una buona notizia per tutta la comunità di Maierato in apprensione per la scomparsa di una ragazza di 17 anni della quale, dalla serata di martedì, si erano perse le tracce. La giovane, secondo quanto riporta l’Adnkronos, è stata ritrovata in Germania e si sarebbe allontanata per raggiungere la madre. A dare l’allarme era stato il padre denunciando la scomparsa della figlia alle forze dell’ordine dopo il suo mancato ritorno a casa.

Le indagini, affidate ai carabinieri con il coordinamento della Prefettura e della Procura per i minorenni, hanno consentito, tramite uno zio, di localizzarla fuori dai confini italiani e a ricostruire l’accaduto, accertandone il buono stato di salute.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.