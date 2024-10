M5S, Di Maio: “guerra di potere tra Conte e Grillo”

StrettoWeb

“Conte o Grillo? Difficile dire perché i due non hanno una questione politica. È una questione di potere ed è incredibile perché Grillo dovrebbe essere l’azionista e Conte l’amministratore delegato, se vogliamo usare un termine aziendale, ma lo stipendio di Grillo dipende da Conte e invece dovrebbe essere viceversa. Questo sta creando non so se l’ultimo atto del Movimento 5 Stelle, ma lo ha portato al livello più basso”. Lo afferma Luigi di Maio, rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo Persico ed ex ministro degli Esteri, intervenendo nella puntata di ”A casa di Maria Latella”, che andrà in onda domani sera su Rai 3 alle 23.15.

L’ex leader pentastellato non esclude il ritorno in politica: “la politica è qualcosa che crea dipendenza. Io spero di essermi disintossicato, però, come tutte le ricadute, tutto è possibile. Il giorno della mia sconfitta alle politiche, quando ho perso con lo 0,6%, è il giorno che benedico”.

