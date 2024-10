Al via nella Locride il progetto “Get – È Tempo di Educazione Globale” | INFO

StrettoWeb

Inizia la prossima settimana “GET – È Tempo di Educazione Globale”, evento promosso dal CISP di Roma, in partenariato con il Gal Terre Locridee, che si svolgerà nella Locride nei prossi mi mesi, concentrandosi sullo “sport per lo sviluppo”. L’iniziativa è inserita sia nell’omonimo progetto che coinvolge 8 paesi, con il sostegno dell’Unione Europea, sia nella strategia del Comitato Olimpico Internazionale “Olympism 365”, con il sostegno della Fundación SES (Argentina).

Le attività di GET sono rivolte a professionisti dell’educazione sportiva e giovani fra i 14 e 19 anni, per sperimentare la metodologia dello sport per lo sviluppo, incoraggiando l’esercizio delle competenze socio-emotive e di cittadinanza e il protagonismo giovanile attraverso la pratica sportiva.

Martedì 22 ottobre, nella sede del GAL Terre Locridee, si terrà un incontro operativo per presentare le prossime fasi del progetto agli attori coinvolti. Il 23 e 24 ottobre si terrà invece il corso laboratoriale Sport, educazione e mezzi di sussistenza, una formazione sulla metodologia dello sport per lo sviluppo, con José María Ñanco e Maria Esparza Gonzalez, della Fundación SES e Giordana Francia e Raffaella De Luca, del CISP. Il corso, rivolto a docenti di scienze motorie, istruttori sportivi e educatori di adolescenti, si svolgerà presso il Polo liceale Zaleuco-Oliveti-Panetta-Zanotti di Locri, che ha aderito al progetto con il consueto entusiasmo, anche mettendo a disposizione gli ambienti idonei.

Saranno affrontati i principi e la metodologia dello sport per lo sviluppo, con l’ausilio di slide e manuale di guida, che saranno testate in esercitazioni pratiche, per preparare i laboratori sportivi che le/i partecipanti potranno sperimentare con le loro classi, squadre o gruppi giovanili.

Il contesto della Locride ha sviluppato nel tempo molta attenzione allo sport e può contare su una diffusa impiantistica sportiva. Il CISP-Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, che da oltre 40 anni opera nella cooperazione internazionale e nella lotta all’esclusione sociale, è responsabile di questo progetto educativo, con il proposito di valorizzare il ruolo dello sport come importante fattore di sviluppo delle competenze personali e sociali di ragazze e ragazzi, indipendentemente dalle loro capacità sportive.

Creare opportunità di apprendimento significativo ha lo scopo di aiutare a promuovere un’istruzione di qualità, aumentare le abilità di cittadinanza e occupabilità dei giovani per prepararli al meglio al loro futuro. Il CISP e i suoi partner hanno scelto di partecipare alla strategia globale Olympism365 perché condividono la visione dello sport come strumento per lo sviluppo sostenibile, come bene comune, ogni giorno, ovunque.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.