Locri, Women Football Day: Calabria in Rosa, gran successo per il torneo di calcio femminile

Inizia la stagione del calcio femminile marchiato FIGC Calabria e sotto gli occhi della delegata per la FIGC Calabria del settore femminile Maria Pia Trapani e il delegato FIGC di zona Carmine Barbaro si è svolto a Locri il torneo che ha visto le donne protagoniste. Una giornata importante anche per il debutto della prima squadra di calcio femminile locrese Locri Athena Nike; tante ragazze hanno deciso di sposare il progetto pensato ed ideato da Carlo Alia, Ferdinando Armeni e Laura Caroleo, i quali insieme ad altri amici hanno creato la squadra Calcio femminile

Ieri il torneo si è svolto tra le mura del G.R. Macrì di Locri, oltre alla neo nata Locri, hanno preso parte il Coscarello di Catrolibero (squadra che lo scorso ha giocato in serie C, ed il Cus Cosenza che tra le sue fila aveva molte ragazze che lo scorso hanno vinto il campionato di Eccellenza femminile col Cosenza). Il Locri, nonostante fosse al primo approccio con giovanissime atlete alla prima esperienza, ha mostrato che il futuro è dalla parte sua.

I risultati

Questi i risultati degli incontri che si sono svolgi tra la mattina ed il pomeriggio:

Locri – Coscarello 0-3,

Locri – Cus Cosenza 0-2,

Coscarello – Cus Cosenza 2-0,

Coscarello – Cus Cosenza 0-0,

Cus Cosenza – Locri 2-0,

Coscarello – Locri 4-0.

Un torneo che permetterà anche a mister Carlo Alia di tracciare meglio la strada dal punto di vista tecnico per far migliorare le ragazze. La società amaranto è conscia che questo è solo un “calcio d’inizio” di un progetto che aspira a vedere le donne protagoniste in campo. Prossimamente inizierà il campionato under 15 femminile e la “Dea Athena Nike” vuole essere protagonista con la sua Next Gen.

