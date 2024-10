Locri, successo per l’evento “Scopri l’UE e il Mondo con Erasmus”

StrettoWeb

Ha registrato una grande partecipazione da parte degli studenti e studentesse delle classi terze, quarte e quinte del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri l’evento ‘Scopri l’UE e il Mondo con Erasmus: Opportunità di Crescita Culturale e Professionale’, che si è tenuto il 25 ottobre 2024 presso l’Auditorium dello stesso Istituto di Istruzione secondaria di secondo grado. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Eurokom, sede Europe Direct ‘CalabriaEuropa’, punto EURODESK, in collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini”.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per esplorare le numerose opportunità che l’Unione Europea, tramite il programma Erasmus+, offre ai giovani per ampliare le loro prospettive di crescita personale e professionale su scala internazionale.

Durante la mattinata, si è inoltre tenuto, in modalità ibrida, il primo Cafè Cohesion, organizzato nell’ambito del progetto europeo “The Great Beauty of Europe”, promosso da Tatics Group s.r.l. con la collaborazione di Eurokom Europe Direct ‘CalabriaEuropa’, A. Manzoni & C. S.p.a., e Melazeta s.r.l. Questo progetto, recentemente presentato a Bruxelles durante la European Week of Regions and Cities, mira a sensibilizzare i cittadini sulle politiche di coesione dell’Unione Europea, valorizzando il patrimonio culturale e architettonico italiano come strumento di connessione tra Europa e territori locali.

Le politiche di coesione, pilastro dell’UE, sono spesso poco conosciute dal grande pubblico. “The Great Beauty of Europe” ha l’obiettivo di colmare questa lacuna, promuovendo una maggiore consapevolezza sui progetti finanziati dall’UE, attraverso un mix di strumenti di comunicazione tradizionali e digitali. Il progetto punta a rendere tangibile l’impatto dell’Europa sulla vita quotidiana dei cittadini, con un’attenzione particolare alle opportunità di crescita per i giovani.

Il programma dell’incontro ha previsto gli interventi di Alessandra Tuzza, direttore del centro Europe Direct ‘CalabriaEuropa’ e giornalista che ha parlato del programma Erasmus+ come strumento di crescita dei giovani europei:“Il programma Erasmus+ è un programma che parla di democrazia, di pace ed è rivolto ai giovani”, ha commentato. E’ seguito poi l’intervento di Loredana Panetta, vicepresidente Eurokom che ha parlato dell’Istituzioni UE e delle tappe più importanti dalla nascita dell’Unione ad oggi:“Parliamo del 1950 e della nascita dell’Unione europea che ha avuto inizio da sei stati e dal desiderio di porre fine al contrasto tra i paesi UE”. Ha fatto seguito l’intervento di Roberto Quatraccioni, Project Manager Tatics Srl, che si è rivolto agli studenti parlando delle politiche di coesione dell’UE, delle opportunità di crescita per i giovani e del progetto ‘The Great Beauty of Europe’: “Le politiche di coesione sono molto importanti, con il progetto ‘La Grande Bellezza’ vogliamo parlare d’Europa attraverso le politiche di coesione”. Sonia Patti, dell’associazione ‘La Città del Sole’ ha introdotto il Progetto ‘DONNA’ attraverso i racconti e le emozioni di un’esperienza Erasmus: “Il nostro progetto che si chiama ‘DONNA’ non è un progetto per le donne ma dalle donne…”. Marisa Larosa, assessore alla cultura del comune di Gerace ha parlato di quanto le esperienze maturate viaggiando abbiano cambiato la sua vita invitando gli studenti a sfruttare tutte le possibilità di mobilità nell’Unione europea: “Ragazzi ‘mollatevi’ e scoprirete quanto è bello viaggiare e conoscere l’Europa che per voi giovani offre davvero tante opportunità”.

Vi è stato infine l’intervento di Nicolò Palermo, responsabile del Punto EURODESK di Gioiosa Ionica che, dopo aver parlato dello sportello spiegando agli studenti cos’è è di cosa si occupa si è concentrato su alcune possibilità utili per i giovani come DiscoverEU, un’iniziativa dell’Unione europea che offre ai giovani diciottenni l’opportunità di scoprire l’Europa attraverso esperienze di apprendimento ottenendo dei pass che permettono di viaggiare gratuitamente in treno in tutta l’UE; o come il Corpo europeo di Solidarietà che fornisce finanziamenti sotto forma di sovvenzioni alle organizzazioni mediante inviti a presentare proposte.

I giovani che desiderano impegnarsi in tali attività devono registrarsi nel portale del Corpo europeo di solidarietà. Ha concluso il suo intervento concentrandosi sul concorso EUGame che per l’anno scolastico 2024-25 vedrà tra i partecipanti proprio una delle classi del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri: “Si tratta di un contest promosso dal Formez, dalla rete Europe Direct e dall’Università di Siena…il tema per questa edizione è la parità di genere e la lotta alla violenza di genere. La classe del vostro istituto che parteciperà dovrà produrre un video originale concorrendo alla votazione tra pari fatta dai partecipanti stessi delle altre regioni…in bocca al lupo”. Ha moderato l’evento Raffaella Rinaldis, direttore di FimminaTV.

