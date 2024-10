Locri: mercoledì 16 ottobre commemorazione di Francesco Fortugno

StrettoWeb

E’ in programma il prossimo mercoledì 16 ottobre a Locri la giornata commemorativa dedicata al ricordo di Francesco Fortugno, Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria assassinato 19 anni fa dalla ‘ndrangheta.

Il Comitato per le commemorazioni ha previsto un momento di partecipazione e raccoglimento alla presenza delle istituzioni del territorio e dei cittadini, che prevede alle ore 10.00 la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di Santa Caterina V.e M. per proseguire poi a Palazzo Nieddu dove si terrà la deposizione della corona da parte delle Istituzioni dello Stato. L’iniziativa si concluderà, infine, al cimitero di Locri in cui è prevista la deposizione della corona ad opera del Consiglio regionale della Calabria nella cappella che accoglie le spoglie di Franco Fortugno.

Come ogni anno, la giornata persegue l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Francesco Fortugno nel segno della partecipazione e del rinnovato impegno a rinsaldare quel patto condiviso tra istituzioni e forze sane della società civile che da anni sono costantemente attive sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata e della diffusione dei principi di legalità. Un percorso avviato già all’indomani del grave delitto politico mafioso e che prosegue ancora oggi quale punto di riferimento per la comunità Locrese e per quanti credono che sia possibile realizzare compiutamente quell’opera di rigenerazione sociale e culturale di cui il territorio calabrese ha ancora bisogno.

