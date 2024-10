StrettoWeb

Attimi di paura a Locri dove un incendio sta interessando in questi minuti un appartamento sito al 4° piano in via Marconi. Nel rogo una donna purtroppo è deceduta. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia.

