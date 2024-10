A Locri l’evento “Scopri l’UE e il Mondo con Erasmus: Opportunità di Crescita Culturale e Professionale”

StrettoWeb

Il 25 ottobre 2024, a partire dalle 09.30, presso l’Auditorium del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri, si terrà l’evento “Scopri l’UE e il Mondo con Erasmus: Opportunità di Crescita Culturale e Professionale”. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Eurokom, sede Europe Direct ‘CalabriaEuropa’, punto EURODESK, in collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” e FimminaTV.

L’evento sarà un’importante occasione per esplorare le numerose opportunità che l’Unione Europea, tramite il programma Erasmus+, offre ai giovani per ampliare le loro prospettive di crescita personale e professionale su scala internazionale.

Durante la mattinata, si terrà inoltre, in modalità ibrida, il primo Cafè Cohesion, organizzato nell’ambito del progetto europeo “The Great Beauty of Europe”, promosso da Tatics Group s.r.l. con la collaborazione di Eurokom Europe Direct ‘CalabriaEuropa’, A. Manzoni & C. S.p.a., e Melazeta s.r.l. Questo progetto, recentemente presentato a Bruxelles durante la European Week of Regions and Cities, mira a sensibilizzare i cittadini sulle politiche di coesione dell’Unione Europea, valorizzando il patrimonio culturale e architettonico italiano come strumento di connessione tra Europa e territori locali.

Le politiche di coesione, pilastro dell’UE, sono spesso poco conosciute dal grande pubblico. “The Great Beauty of Europe” ha l’obiettivo di colmare questa lacuna, promuovendo una maggiore consapevolezza sui progetti finanziati dall’UE, attraverso un mix di strumenti di comunicazione tradizionali e digitali. Il progetto punta a rendere tangibile l’impatto dell’Europa sulla vita quotidiana dei cittadini, con un’attenzione particolare alle opportunità di crescita per i giovani.

Programma dell’evento

Saluti istituzionali

Dott. Francesco Sacco – Dirigente Scolastico del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” – Locri

Il programma Erasmus per la crescita dei giovani europei

Alessandra Tuzza – Direttore EDIC Gioiosa Ionica

L’Unione europea tra Istituzioni e politiche che costruiscono il nostro futuro

Loredana Panetta – Associazione Eurokom

La politica di coesione dell’UE e le opportunità di crescita per i giovani – Progetto “The Great Beauty of Europe”

Roberto Quatraccioni – Project Manager Tatics Srl

Esplorando l’Europa: racconti ed emozioni di un’esperienza Erasmus

Sonia Patti – Progetto DONNA

Intervento dell’Assessore alla Cultura del Comune di Gerace

Marisa Larosa

EURODESK e le informazioni per i giovani

Nicolò Palermo – Responsabile EURODESK Gioiosa Ionica

Modera:

Raffaella Rinaldis – FimminaTV

L’evento rappresenta un’importante occasione per gli studenti di approfondire le numerose opportunità offerte dall’Unione Europea e il ruolo cruciale delle politiche di coesione per il futuro del nostro territorio.

