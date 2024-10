Linea Verde torna il Calabria per una puntata dedicata alla raccolta delle olive

StrettoWeb

‘Linea Verde‘ torna in Calabria, domenica 3 novembre 12.20 su Rai 1: lo fa con una puntata interamente realizzata in provincia di Cosenza e dedicata principalmente alla raccolta delle olive. Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi iniziano il loro viaggio a Rossano, all’interno di una sontuosa tenuta settecentesca, immersa nella campagna disseminata di ulivi secolari.

Peppone, in ossequio alla produzione dell’olio extravergine d’oliva di Calabria, fa dunque tappa negli uliveti di San Giorgio Albanese, per poi continuare il racconto storico dello stesso borgo, uno dei principali poli della cultura arbereshe, minoranza etno-linguistica albanese. Ma non solo: scendendo verso la piana di Sibari, si ferma nei pressi di Corigliano Calabro per l’inizio della raccolta di clementine IGP di Calabria. Livio Beshir, invece, torna nel Parco Archeologico di Sibari, culla di civiltà sin dai tempi della Magna Grecia, oggi teatro di rassegne e manifestazioni legate anche alla produzione vitivinicola calabrese.

Ma anche lui si sofferma in un uliveto sibarita per la raccolta delle olive ed in una piantagione di kiwi nei pressi di Luzzi. Margherita Granbassi, infine, visita Santa Maria del Cedro, paese interamente vocato alla produzione ed alla celebrazione di quest’agrume tipico. Una ricetta tipica della cucina cosentina e la partecipazione di Ciro Vestita per la celebrazione delle virtù dell’olio d’oliva completano il menu di questa puntata. La puntata è stata realizzata in convenzione con la Regione Calabria.

