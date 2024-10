Il Liceo “Leonardo da Vinci” compie 100 anni: presentate le attività | PROGRAMMA e DETTAGLI

StrettoWeb

Questa mattina, presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle attività connesse con il Centenario del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, che cadrà il prossimo 13 novembre. Presenti all’incontro la Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Borrello, la Prof.ssa Mariangela Labate e i rappresentanti dei partner istituzionali dell’evento. Gli appuntamenti inizieranno il 13 novembre, data che coincide con il regio decreto di istituzione del liceo, avvenuto il 13 novembre del 1924.

“I cento anni di storia del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, un istituto con la maggiore frequenza di giovani studenti, tra i più importanti dell’area metropolitana, possono rappresentare un momento di riflessione per la scuola e per le istituzioni su come le scuole, in generale, possono incidere per i rispettivi comuni o aree territoriali. Il mio augurio, nello specifico, è che questo anno di eventi per i 100 anni del da Vinci possa essere un’occasione preziosa per tutta la comunità scolastica: docenti, studenti, personale ata, famiglie. Si tratta di un programma interessante con un’attenzione alla storia del liceo, ma che guarda con impegno al presente ed uno uno sguardo attento al futuro”. Così il consigliere metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Marino. A margine dell’evento gli interventi dei protagonisti, in basso la scaletta di tutti gli eventi.

