Legalità e trasparenza princìpi cardine di Atm Messina: il CdA approva il Modello 231

Continuare nel solco di una rigorosa etica della legalità e della correttezza gestionale e operativa di tutti gli amministratori, dirigenti e dipendenti di Atm spa. Con questo preciso obiettivo, il Consiglio d’amministrazione dell’Azienda Trasporti di Messina, presieduto dal Giuseppe Campagna, ha approvato stamattina il Modello organizzativo 231 (Decreto Legislativo 231/2001), che mira a mira a prevenire la commissione di reati da parte delle varie figure aziendali interne e ad attestare la trasparenza dell’azienda.

“Il Modello 231 – spiega il presidente Campagna – è quel documento che illustra come una società si organizza per verificare il comportamento di ogni suo componente e il rispetto delle norme relative alla responsabilità d’impresa. Legalità e trasparenza sono sempre stati due presupposti fondamentali in ogni scelta adottata da Atm spa sin dalla sua costituzione e oggi abbiamo messo un punto fermo su questi due princìpi per noi intoccabili”.

In applicazione del D.Lgs. 231/2001, nei prossimi giorni Atm spa procederà con la pubblicazione dei bandi per la nomina dell’organismo di vigilanza e di Internal Auditor.

