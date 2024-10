Lavori sulla Salerno – Reggio Calabria, limitazioni al traffico sul viadotto Grancano

StrettoWeb

Per consentire l’installazione dei sensori di monitoraggio strutturale sul Viadotto Grancano, si rendono necessarie delle limitazioni al traffico veicolare, in orario notturno, lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, in provincia di Salerno. Nel dettaglio, a partire da mercoledì 23 e fino a venerdì 25 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 5:00 del giorno successivo, sarà in vigore la chiusura della rampa di collegamento al km 8,600, in direzione Avellino – Caserta – Roma.

Il traffico veicolare proveniente dalla A2 diramazione Napoli e diretto agli svincoli di Avellino – Caserta – Roma sarà indirizzato al successivo svincolo San Mango Piemonte al km 13,500 Sud con rientro allo stesso svincolo in direzione Nord fino allo svincolo di Salerno – Avellino.

