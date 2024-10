La Mantia salva Caserta: il Catanzaro agguanta il Modena nel finale, 2-2 in un “Ceravolo” vestito a festa

StrettoWeb

La zampata del bomber. Sporca, di nervi, fortunata, ma incredibilmente salvifica. Il Catanzaro pareggia contro il Modena al fotofinish, all’ultimo minuto regolamentare, grazie al neo entrato La Mantia, arrivato nell’ultimo giorno di mercato. L’attaccante salva praticamente Caserta, che in caso di sconfitta sarebbe entrato in una crisi di difficile risoluzione.

E pensare che la gara si era messa pure bene, con il bel gol di Situm alla mezz’ora, dopo controllo Var. Vantaggio che però dura poco, visto che il Modena trova il pari quasi subito su corner, con Abiuso. I canarini poi nella ripresa trovano anche il gol del vantaggio, sancendo un’altra rimonta subita dai giallorossi. E’ Idrissi a chiudere bene un contropiede che ha visto la difesa di casa distratta. Quando la gara stava per chiudersi sull’1-2, però, ecco la zampata del bomber: corner, la tocca La Mantia, la sfera passa in mille maglie ed entra in rete lentamente con qualche deviazione. Ma poco importa. E’ 2-2. Buon punto in ottica salvezza, anche perché la classifica è ancora cortissima.

Da segnalare la bellissima atmosfera dello stadio, con la coreografia della sud e l’ennesimo sold out.

