Juventus-Stoccarda, perchè Thiago Motta ha perso e Allegri avrebbe pareggiato. E perchè va benissimo così

StrettoWeb

La Juventus perde 0-1 contro lo Stoccarda in quella che la prima sconfitta stagionale dei bianconeri, coincisa con il primo ko in Champions League. Una prestazione sottotono, una L pienamente meritata nel tabellino europeo e della quale i tifosi bianconeri devono sforzarsi di essere contenti. Sì, avete letto bene.

Chiaro, essere contenti dopo una sconfitta può sembrare un ossimoro. Basta guardarla però dal punto di vista corretto: meglio un ko da Thiago Motta che un pareggio da Allegri. Inutile negarlo, tanti tifosi della ‘Vecchia Signora’ avranno pensato: questa partita Max non l’avrebbe persa. E probabilmente avrebbero avuto ragione. Del resto, Thiago Motta l’ha persa solo nel finale con uno slalom gigante di El Bilal Tourè (carneade all’Atalanta) a tempo quasi scaduto, sotto di un uomo.

Allegri, vista la serata decisamente negativa fin dai primi minuti, avrebbe chiuso tutto a tripla mandata salvando il salvabile, avrebbe blindato lo 0-0 subendo per 90 minuti e avrebbe ‘fatto i complimenti ai ragazzi’ per il punto guadagnato con il suo sorriso guascone e qualche paraculata in conferenza stampa. Eccitazione (quasi) massima per i risultatisti.

Thiago Motta invece l’ha persa da Thiago Motta. E si badi bene, Thiago Motta non è un esteta, non è un allenatore da 5-3 purchè si faccia faville in attacco. Ma le partite le vuole giocare fino in fondo, le vuole vincere, la firma per il pari non ce la mette. E anche sotto di un uomo, dopo un rigore parato da Perin (fenomenale in diverse altre occasioni), un palo colpito e un gol annullato a uno Stoccarda versione Bayern Monaco low cost, l’allenatore italo-brasiliano ha continuato a coltivare la speranza di portarla a casa. Anche con Adzic e Rouhi principali alternative e Vlahovic che si accomoda in panchina dopo un’ora scialba.

Chi l’anno scorso avrebbe difeso a spada tratta il non gioco di Allegri, l’ennesima partita etichettabile alla voce ‘altro sport’ e non ‘calcio’, con gioco orizzontale, difesa bassa e sbadigli per il portiere avversario, oggi non può criticare Thiago Motta arrivato (per 2 volte) a 1 metro dal gol con Yildiz al quale è mancata solo la zampata vincente. Una sconfitta da Thiago Motta può far crescere più di un pareggio da Allegri. Alla Juventus va benissimo così.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.