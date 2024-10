Junior Sport Lab: partenza sprint Under 15, presto al via Under 16 e 17

StrettoWeb

La squadra Under 15 regionale ha dato il la alla stagione agonistica del settore giovanile maschile “griffato” Junior Sport Lab. L’inizio è stato brillante, anche oltre le più rosee previsioni della vigilia, come confermano i 10 punti totalizzati nelle prime cinque partite, nelle quali i neroverdi hanno conquistato 3 vittorie ed un pareggio a fronte di una sola sconfitta. Domani (venerdì 1 novembre) è in programma in match in trasferta contro l’Academy Sant’Agata (inizio ore 15.00), che ha avuto, fin qui, lo stesso ruolino di marcia.

“È stata una partenza sprint, che ci auguravamo, ma non ci aspettavamo – ha dichiarato, in settimana, il tecnico Matteo Aquilia -. L’organico è abbastanza omogeneo ed i calciatori sono cresciuti insieme nel corso degli anni. Trovarci con questi ragazzi nei “quartieri nobili” della classifica rappresenta un motivo di orgoglio per la società, che ha puntato su di loro da quando erano bambini. Adesso dobbiamo continuare sulla strada intrapresa e non sarà facile, anche perché andremo ad affrontare un trittico di partite complicate, per il valore delle avversarie, a cominciare proprio da quella contro l’Academy Sant’Agata, che è una compagine ben strutturata. L’obiettivo principale resta, comunque, il miglioramento individuale dei giocatori e del gruppo squadra”.

Prossimamente scatteranno, infine, anche i tornei Under 16 regionale e Under 17 provinciale, che daranno modo ai 2008 e 2009 di accrescere il bagaglio di esperienze, difendendo i colori della JSL.

Risultati Under 15

Real Gescal-Folgore Milazzo 3-4;

Jonica-Igea Virtus 3-2;

Stella Nascente-Giovanile Rocca 1-1;

Club Santa Venerina-Academy Sant’Agata 1-4;

Aga Messina-Comprensorio del Tindari 8-1;

Junior Sport Lab-Vivi Don Bosco 1-1.

Classifica

Igea Virtus 12; Jonica 11; Stella Nascente, Academy Sant’Agata e Junior Sport Lab 10; Real Gescal 9; Aga Messina e Club Santa Venerina 6; Vivi Don Bosco 4; Folgore 3; Giovanile Rocca 2; Comprensorio del Tindari 0.

Prossimo turno

Academy Sant’Agata-Junior Sport Lab;

Comprensorio del Tindari-Gescal;

Igea Virtus-Club Santa Venerina;

Folgore-Jonica;

Giovanile Rocca-Aga Messina;

Vivi Don Bosco-Stella Nascente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.