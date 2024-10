Istituita la sezione “Piana di Gioia” di Europa Verde

StrettoWeb

“La federazione metropolitana di Europa Verde/RC ha una nuova articolazione territoriale. Si tratta della sezione denominata “Piana di Gioia” di cui sarà referente l’urbanista Giuseppe Romeo”. E’ quanto afferma Gerardo Pontecorvo, Portavoce della Federazione metropolitana di Europa Verde/Verdi Reggio Calabria. “La nuova sezione si occuperà delle criticità ambientali e sociali che interessano prevalentemente i comuni della piana di Gioia fornendo, nel contempo, il proprio contributo di esperienza nel settore per risolverle. Europa Verde, anche grazie all’alleanza politica AVS (Verdi/Sinistra), sta vivendo in Italia e in Calabria una crescita notevole che in un paio d’anni le ha permesso di guadagnare 14 parlamentari e 6 europarlamentari. E.V. sarà impegnata nei prossimi appuntamenti elettorali per far crescere la sua presenza anche nelle amministrazioni calabresi perché nella nostra regione che c’è bisogno di una inversione di tendenza politica per far fronte alle grandi emergenze ambientali e sociali che affliggono il territorio”, rimarca.

“Pensiamo all’abbandono delle aree interne a causa della mancanza di lavoro, infrastrutture e servizi, al dissesto idrogeologico e alla piaga degli incendi boschivi che sta depauperando le montagne, alla grave crisi idrica che crea disagi sociali e danni economici, all’inquinamento molto diffuso nelle aree costiere che ne limita la vivibilità e lo sviluppo turistico, alla vera e propria bomba ecologia causata dai rifiuti, alle condizioni precarie della viabilità provinciale e comunale, alla mancanza di un piano che valorizzi le energie rinnovabili eoliche, solari, idriche nel rispetto degli strumenti urbanistici, al mancato sviluppo della mobilità sostenibile, al quadro sconfortante della sanità pubblica che causa una vera offesa al diritto alla salute… Problematiche che l’Autonomia Differenziata, voluta dall’attuale Governo Nazionale e dal Presidente della Regione, non farebbe che aggravare per l’ulteriore riduzione di risorse economiche disponibili. Con la sezione “Piana di Gioia” si rafforza così la presenza territoriale della Federazione metropolitana che ricordiamo, oltre alla sede centrale di Reggio, può contare sul versante jonico sulla sezione “Costa dei Gelsomini” con sede a Siderno”, conclude Pontecorvo.

