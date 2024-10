Israele attacca l’Iran: “raid su obiettivi militari, non reagisca o la pagherà”

StrettoWeb

L’attacco all’Iran da parte di Israele è durato più di tre ore, con tre diverse ondate, durante le quali lo stato ebraico ha attaccato basi militari, sistemi di difesa aerea, impianti di produzione missilistica e lanciatori di missili terra-terra nei distretti di Teheran e di Khuzestan e Ilam nella parte occidentale del Paese. Lo riferiscono i media israeliani. Secondo il New York Times, l’attacco ha colpito 20 obiettivi diversi. Secondo alcuni report, i sistemi di difesa aerea in Siria e Iraq sono stati colpiti da raid israeliani nel corso dell’azione per lasciare libertà d’azione ai caccia diretti in Iran.

Teheran: “umilieremo i nostri nemici”

Il primo vicepresidente iraniano Mohammad Reza Aref ha dichiarato che “il potere dell’Iran umilierà i nemici della madrepatria”, in un messaggio sul suo account X in risposta agli attacchi israeliani alle basi militari in alcune città iraniane. Nel frattempo Tasnim, agenzia di stampa vicina alle Guardie Rivoluzionarie, ha citato una fonte informata secondo cui l’Iran è pronto a rispondere ai nuovi attacchi israeliani in modo appropriato. La fonte sostiene inoltre che l’annuncio di Israele di aver colpito 20 luoghi in Iran sarebbe “falso” e Tel Aviv starebbe cercando di amplificare il suo “debole” attacco.

Tajani: “nessun italiano coinvolto, ora si eviti escalation”

“Occorre scongiurare un’ulteriore escalation nella regione con il lavoro della diplomazia”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su RaiNews 24 dopo la rappresaglia israeliana notturna contro siti militari in Iran. “Credo che ora sia il momento di favorire in ogni modo il dialogo per arrivare al cessate il fuoco sia in Libano che a Gaza” ha detto Tajani. Su X il ministro ha assicurato. “Seguiamo da vicino l’evoluzione della situazione. Ho parlato con l’Ambasciatrice a Teheran: l’ambasciata è operativa e non sono segnalati problemi ai nostri connazionali. Per le emergenze si può contattare la Sede al numero +989121035062 o l’Unità di Crisi al +39 0636225″.

