Ischemia per Zdenek Zeman: è ricoverato

Ancora problemi di salute per Zdenek Zeman, allenatore – tra gli altri – del Messina. Boemo di nuovo ricoverato in ospedale, nella clinica “Pierangeli” di Pescara, per alcuni controlli dopo una leggera ischemia. Il 77enne allenatore lo scorso febbraio era stato costretto a lasciare la panchina biancazzurra per problemi di salute e operato dall’equipe del professor Stefano Guarracini.

“La società Acr Messina in tutte le sue componenti ritiene doveroso porgere gli auguri di pronta guarigione a Zdeněk Zeman che nei giorni scorsi ha accusato un lieve malore, il mister al momento sarebbe vigile e non in pericolo di vita”, è il messaggio del Messina in una nota social. Il tecnico ha allenato sullo Stretto nella stagione 1988-1989, in Serie B, lanciando definitivamente nel mondo dei grandi Totò Schillaci, quell’anno laureatosi capocannoniere. Il figlio di Zdenek, Karel, negli anni scorsi ha allenato a Messina, qualche anno dopo l’esperienza alla Reggina.

