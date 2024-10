Investitura dell’Ordine Costantiniano, a Reggio Calabria la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie

StrettoWeb

Reggio Calabria accoglierà sabato 12 ottobre, presso la Basilica Cattedrale Metropolitana di Maria Santissima Assunta in Cielo, la Solenne Investitura dei nuovi Cavalieri e delle Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Delegazione Calabria alla presenza di S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto dell’Ordine Costantiniano. Per la prima volta la città di Reggio Calabria ospita una Solenne Investitura.

Ad annunciare l’evento sono stati Don Gianpietro dei Principi Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, delegato della Calabria, e il Dott. Aurelio Badolati, delegato vicario. Per questa straordinaria occasione, che rappresenta un importante momento di fede cristiana e di crescita culturale, la Delegazione Calabria ha previsto una serie di iniziative culturali.

Considerata anche la presenza a Reggio – per tale occasione e sin dal giorno precedente – della Principessa Beatrice di Borbone, Gran Prefetto dell’Ordine, già la sera precedente (venerdì 11) si terrà un concerto presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria a cura della Reale Accademia Filarmonica di Gerace, la quale parimenti si esibirà il pomeriggio seguente in Piazza Duomo prima dell’ingresso dei Cavalieri in Cattedrale.

