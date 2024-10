Interventi di potatura e lavori vari, la viabilità a Messina

StrettoWeb

Da martedì 22 a giovedì 24 ottobre, nella fascia oraria 7-17, saranno effettuati interventi di potatura in alcuni tratti di strade del territorio comunale nella zona centro nord: viale Principe Umberto e vie Nicotra e Quod Queris a Messina. Esclusivamente, in entrambi i lati, nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, garantendo la continuità del transito pedonale sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Pulizia programmata caditoie, griglie di scolo e tombini acque bianche in via Ettore Fieramosca

Venerdì 18 ottobre, dalle ore 8 sino alle 17, gli interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche effettuati da AMAM interesseranno la via Ettore Fieramosca. Pertanto, al fine di consentirne l’esecuzione, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati.

Stallo per la sosta sul lato sud di via Barresi

Disposta l’istituzione di uno stallo per la sosta di veicoli a servizio di persone diversamente abili, non personalizzato, sul lato sud di via Barresi (ex via Biasini), a valle dell’intersezione con via Carmona, a Torre Faro.

