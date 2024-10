Incontro a Palazzo Zanca per un focus su “Messina…vola in Cina”

StrettoWeb

Il sindaco Federico Basile, lunedì 28 ottobre, alle ore 10, nel corso di un incontro con i giornalisti che si terrà nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca a Messina, cui saranno presenti il vicesindaco Salvatore Mondello, l’assessore Massimo Finocchiaro e il direttore generale dell’ente Salvo Puccio, intende focalizzare l’idea di promuovere una Messina del futuro nel contesto dell’interscambio commerciale globale guardando la Cina, con l’obiettivo di delineare analisi e strategie per favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio urbano e della provincia.

“Messina…vola in Cina, non è un semplice slogan – anticipa il sindaco Basile – bensì nasce dall’opportunità che è stata data alla Città da parte di Confimprese Italia di avere visibilità nell’ambito della settima edizione del China International Import Expo, in programma a Shanghai, dal 5 al 10 novembre prossimi, attraverso la proiezione di un video promozionale su Messina”. La CIIE è la più importante fiera dedicata all’import in Cina, nonché piattaforma ideale per le aziende interessate a sviluppare e potenziare la presenza nel mercato. La manifestazione annovera ogni anno migliaia gli espositori provenienti da oltre 150 Paesi che la scelgono per introdurre in Cina nuovi prodotti, tecnologie e servizi.

