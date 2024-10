StrettoWeb

Tragedia in provincia di Messina dove un 44enne è morto in un incidente stradale sulla strada provinciale 176, tra Pettineo e Castel di Lucio. Il centauro, per cause in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con un trattore. L’uomo sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ed i carabinieri. In corso le indagini per accertare la dinamica del sinistro mortale.

