L’incidente, l’amputazione della gamba e l’accoglienza di Masella: la storia di Rafael, gol e speranza | VIDEO

StrettoWeb

Da Masella di Montebello Jonico arriva una splendida storia di solidarietà e sport. Rafael, ragazzo brasiliano che nel 2008 ha avuto un grave incidente in moto per il quale ha subito l’amputazione della gamba destra, è stato accolto nella comunità del piccolo paese calabrese.

Da buon brasiliano, non ha mai smesso di giocare a calcio, nonostante la disabilità. Usa le stampelle, ha un bel mancino carico di speranza e gioia. Nel video in calce all’articolo, realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, Rafael racconta la sua storia dopo una partita con i piccoli del paese.

“I cittadini di Masella sono tutti buone persone, sono innamorato di Masella e dell’Italia. Mi hanno accolto bene, ringrazio Dio perchè qui tutti sono buoni – spiega Rafael – Disabilità? Penso che abbiamo una vita sola e le prove della vita vanno affrontate nel modo migliore possibile. Non vedo l’amputazione della gamba come un problema ma come un incentivo per giocare a pallone. Tutta la mia vita è il football“.

Don Zampaglione, parroco di Masella, aggiunge: “bel giocatore Rafael! Nonostante la sua disabilità ha segnato un bel gol. Masella lo ha accolto benissimo, sta imparando l’italiano. Tante persone di altri paesi vengono qui, stanno per alcuni mesi, gli piace, è un bell’affaccio su Pentidattilo, vengono qui per scoprire questo piccolo paese“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.