Incendi in drastica diminuzione a Palermo: i dati rispetto al disastro del 2023

Registrata una drastica diminuzione degli incendi boschivi a Palermo. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco ha diramato un quadro della situazione in miglioramento nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto, approvato dalla Giunta Lagalla e finanziato con le risorse del Fondo per la sicurezza urbana del ministero dell’Interno, che consente alla Polizia municipale di di eseguire sul territorio oltre 1.200 servizi in più.

Rispetto all’estate del 2023, i roghi sono passati da 726 a 275 e questi ultimi sono stati tutti fuochi di piccolo cabotaggio, che non hanno prodotto grossi danni.

“L’esperienza maturata negli anni scorsi, da un lato, e l’approccio strutturato alla tecnologia, dall’altro – ha spiegato il comandante della Polizia municipale, il generale Angelo Colucciello – hanno permesso al Comune di Palermo e alla Polizia municipale di implementare un sistema di tele-videosorveglianza, affiancato da un costante monitoraggio termografico di tutta la città, di fatto capace di abbattere l’incidenza della fenomenologia“.

