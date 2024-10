“Iemmello come Palanca, è il Messi del Catanzaro”. E i tifosi ironizzano sui prezzi alti a Pisa: “open bar?”

StrettoWeb

Il Catanzaro è ripartito alla grande dopo la sosta, lasciandosi alle spalle settimane di incertezze. Non legate alla classifica, che ha sempre rispecchiato l’obiettivo salvezza dichiarato dalla proprietà, ma più che altro alla vittoria che mancava da troppo tempo (fino a domenica ne era stata conquistata soltanto una) e a una sfilza di pareggi. Nel weekend, però, digiuno interrotto con un 3-0 schiacciante al Sudtirol, maturato già nel primo tempo.

Protagonista è Pietro Iemmello, che più di qualcuno ha messo sul banco degli imputati, in questo avvio di campionato, per un rendimento al di sotto di quello avuto negli ultimi due anni. Prevedibile, anche perché mantenere standard altissimi non è semplice per nessuno, a maggior ragione per un giocatore che ha avuto diversi problemi fisici nei mesi scorsi e che comunque ha cambiato allenatore e quindi dettami tattici. Però, come detto, il capitano giallorosso si è ripreso la squadra sulle spalle e l’ha riportata alla vittoria con una doppietta.

L’ex Joe Kamara esalta il capitano

“Per il Catanzaro, Iemmello è come Messi per il Barcellona o Mbappé per il PSG. È un giocatore che ti fa fare il salto di qualità. Ha segnato più di 50 gol in due anni, un numero impressionante. Poteva giocare a livelli più alti, ma ha comunque fatto la Serie A. È un ragazzo che fa crescere tutti intorno a lui. Il presidente ha fatto bene a riportarlo a Catanzaro, perché con lui si può davvero sognare”. Ad affermarlo è l’ex Catanzaro Joe Kamara, oggi agente.

Il simpatico striscione dei tifosi

Non c’è più tempo, però, per pensare alla vittoria di domenica. Domani sera, infatti, c’è il turno infrasettimanale in casa della capolista Pisa di Pippo Inzaghi. Così come avvenuto per le altre trasferte negli ultimi anni, anche all’Arena Garibaldi ci si attende un bel muro giallorosso, ma su questo tema non è mancata l’ironia da parte dei tifosi. Al “Ceravolo”, nel corso del match di domenica, i sostenitori hanno esposto uno striscione simpatico: “Pisa, settore ospiti 27 euro. Open Bar incluso?”. Il riferimento è all’eccessivo costo del biglietto per assistere al match di domani sera.

