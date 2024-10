Guerra Ucraina, entrano in gioco le Coree? Seul: “militari Nord Corea minaccia nostra sicurezza”

StrettoWeb

La Corea del Nord e la Corea del Sud rischiano di entrare pericolosamente nel vortice della guerra in Ucraina. Seul non intende “rimanere a guardare passivamente” mentre Pyongyang invia militari sul fronte ucraino, al fianco delle forze russe.

“Alla fine diventerà una minaccia alla nostra sicurezza“, ha affermato in una audizione in Parlamento il ministro degli Esteri Cho Tae Yul, scrive l’agenzia Yonhap. “Consideriamo tutte le opzioni“, ha aggiunto, rispondendo alla domanda di un deputato che aveva chiesto se il governo considerava l’invio di armi all’Ucraina, dopo la conferma, da parte dell’intelligence sudcoreana, dell’invio di 3mila soldati nordcoreani in Russia per ricevere addestramento in vista del dispiegamento al fronte ucraino.

Il timore di Seul è che fra Russia e Corea del Nord ci sia una sorta di patto, un aiuto reciproco per risolvere l’una i ‘problemi’ dell’altra. Dopo l’Ucraina, insomma, potrebbe toccare alla Corea del Sud. L’invio di militari nordcoreani in Ucraina “non ci sarebbe stato se Mosca non avesse promesso qualcosa in cambio“, ha denunciato il ministro.

