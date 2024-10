Guerra totale in Medio Oriente, l’Iran attacca Israele: “pioggia di missili su Tel Aviv” | LIVE

Guerra totale in Medio Oriente. Una pioggia di missili iraniani sta investendo Tel Aviv, come sta constatando l’Ansa sul posto. Ynet scrive di almeno 200 missili per la prima ondata. Le sirene d’allarme anti missile stanno risuonando in tutto il Paese.

Pasdaran: “attacco in risposta all’uccisione di Nasrallah”

“Abbiamo preso di mira il cuore dei territori occupati oggi in risposta all’assassinio del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah e di un comandante di alto rango della forza Quds, Abbas Nilforoushan, da parte di Israele”. Lo hanno reso noto le Guardie della Rivoluzione iraniane in una nota. I Pasdaran hanno messo in guardia da “attacchi devastanti” se Israele dovesse rispondere.

Media Israele: “Dall’Iran lanciati almeno 102 missili”

Sono almeno 102 i missili lanciati dall’Iran verso Israele e sono scattate le sirene d’allarme in quasi tutte le zone del Paese. Lo riporta il quotidiano israeliano Yediot Ahronot. Un edificio nel Nord di Tel Aviv sarebbe stato colpito e danneggiato. Lo riporta Ynet senza fornire ulteriori dettagli