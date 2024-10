Grana Padano DOP ritirato per presenza di frammenti di metallo

StrettoWeb

Il Ministero della Salute ha richiamato in via precauzionale il Grana Padano Dop grattugiato a marchio Consilia per possibile presenza di corpi estranei metallici nel prodotto. Le confezioni interessate sono da 100 grammi, con il numero di lotto 24256 Y e il termine minimo di conservazione (TMC) 11/12/2024 (codice EAN 8000965012676).

L’azienda raccomanda quindi di non consumare il Grana Padano grattugiato con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso.

