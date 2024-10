Graduatoria Fisioterapisti al GOM di Reggio, Mattiani e Talerico preoccupati: “l’ospedale faccia chiarezza”

StrettoWeb

Presa di posizione dei Consiglieri Regionali Giuseppe Mattiani e Antonello Talerico nei confronti della Direzione Generale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, da Loro interpellata nei giorni scorsi per fornire chiarimenti sulla questione inerente la durata temporale della graduatoria dei fisioterapisti. I Consiglieri Regionali, nel lamentare una incongruenza tra il termine di validità triennale previsto dal bando di concorso pubblicato nel Maggio del 2019 rispetto a quello biennale tenuto in considerazione dal GOM di Reggio Calabria, manifestano forte preoccupazione per le ricadute che siffatta situazione potrebbe ingenerare:

“Nella seduta del Consiglio Regionale del 22.10.2024 abbiamo approvato la legge di proroga delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale per un periodo di 24 mesi. Una Legge che abbiamo fortemente voluto e sottoscritto, con l’obiettivo di preservare il capitale umano delle graduatorie vigenti e fornire risposte immediate allo stato emergenziale in cui versa la sanità calabrese, evitando, così, di incorrere nelle lungaggini derivanti dall’espletamento di una nuova procedura concorsuale”.

“Indi, per rimanere all’emergenza cui abbiamo fornito idonea risposta con la legge regionale approvata, con specifico riguardo alla graduatoria dei fisioterapisti del Gom di Reggio Calabria approvata con determina n. 1104 del 15.11.2021, ci siamo posti il problema della sua validità temporale. Ciò in quanto, mentre il bando di concorso al momento della sua pubblicazione sul burc avvenuta in data 09.05.2019 prevedeva correttamente il termine di durata triennale della graduatoria concorsuale, peraltro previsto dalla Legge all’epoca vigente, oggi, a seguito delle successive modifiche legislative introdotte con Legge n. 160/2019, il GOM di Reggio Calabria, contraddicendo le disposizioni previste dal bando di concorso, ha ritenuto opportuno fare applicazione del termine di durata biennale, essendo stata la graduatoria approvata soltanto in data 15.11.2021 e, quindi, a seguito dell’introduzione delle richiamate modifiche di Legge che hanno introdotto una durata massima non più di tre anni, ma di due”.

Proseguono ancora sul punto i due Consiglieri Regionali:

“Quindi, abbiamo ritenuto opportuno, sul punto, interpellare la Direzione Generale del GOM di Reggio Calabria, affinché venisse chiarita la questione, per ragioni di trasparenza e correttezza nei confronti dei partecipanti al concorso e, soprattutto, dei suoi vincitori. Non lo nascondiamo, grande è la nostra preoccupazione, perché se da un lato stiamo facendo il possibile per garantire con tempestività la presenza di personale all’interno delle nostre strutture sanitarie nonostante le difficoltà oramai note, una simile situazione può risultare dirompente”.

“Difatti, l’applicazione di un termine di durata biennale anziché triennale, comporterebbe il venir meno della validità della graduatoria alla data dell’entrata in vigore della Legge Regionale di proroga n. 34 del 23.10.2024. In tal modo, la graduatoria dei fisioterapisti non potrebbe beneficiare della proroga che abbiamo introdotto, con tutte le ricadute che ciò comporterebbe. Attendiamo, quindi, una pronta risposta della Direzione generale del GOM di Reggio Calabria che, non abbiamo dubbi, arriverà a stretto giro e terrà in debito conto le nostre osservazioni e preoccupazioni”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.